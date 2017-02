Misverstand.

Freek moet voor een paar weken op reis. Hij vraagt zijn beste vriend of die een beetje op zijn vrouw wil letten.

“Hoe stel je je dat voor,” vraagt deze gekscherend.

“Houd haar bezig, vertel voor mijn part een paar grappen, maar geen schuine moppen, want daar houdt ze niet van.”

Als hij weer thuiskomt begroet zijn vrouw hem geestdriftig: “Lieverd, die vriend van je is echt een geweldige kerel! Hij is geestig en heeft niveau, ik heb me kostelijk geamuseerd. Er komt geen onfatsoenlijk woord uit zijn mond. Niet één keer dubbelzinnig en toch vol kostelijke invallen. Op een keer vertelde hij een verhaal, dat was zo komisch, dat wij van het lachen bijna uit bed vielen!