Mededogen.





Gedichtje uit mijn gevoel....

Mededogen,

geloof in liefde in mededogen, dat wij geven mogen, hoeven niet te leren,

niemand te bezeren,

een beetje geven aan elkaar,

maakt het leven minder zwaar,

zien met je ogen dicht,

het mooie liefdeslicht,

het is niet moeilijk om te geven,

samen kunnen wij in liefde leven.



HennieR.