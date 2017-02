Andere artikelen







Wijze les.







Op een dag vraagt een leraar aan zijn leerlingen om zich voor te bereiden op een test. De leraar legt bij iedere leerling een omgekeerd blad op tafel. Nadat de leraar alle bladen heeft uitgedeeld, zegt hij: “Draai nu het blad maar om en kijk ernaar.” Tot ieders verbazing is het een wit vel met in het midden een zwarte stip. De leraar zegt vervolgens: “Schrijf een essay over wat je ziet.” Alle leerlingen zijn verbaasd en beginnen te schrijven. Na verloop van tijd leveren ze hun essay bij de leraar in. De leraar kijkt naar de verhalen en iedereen wacht in spanning af. “Zo,” zegt de leraar “deze test diende als een les in het leven. Geen één van jullie sprak over het mooie witte vel. Eenieder heeft zijn aandacht gericht op de zwarte stip. Hetzelfde gebeurt in ons leven. In het leven hebben we een groot wit vel om naar te kijken, maar we richten ons vaak op de zwarte vlekken.” “Het leven is een geschenk van de natuur, aan ons gegeven met liefde en genegenheid. We krijgen genoeg redenen om het leven te vieren en te genieten van de wonderen die iedere dag gebeuren.”





Geplaatst op 26 februari 2017 17:48 en 23 keer bekeken

