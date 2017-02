Andere artikelen







Vogelnestje.







Pijnlijk vogelnestje Pa komt net van onder de douche vandaan, als ineens zijn kinderen hem zien.

"Maar pa, wat heb je daar tussen je benen?", vragen ze geschrokken.

"O, dat is een vogeltje."

"Maar wat hangt daar dan onder?"

"Dat zijn natuurlijk zijn eieren."

"Maar wat zit daar dan omheen?"

"Dat is zijn nestje."

De kinderen zijn tevreden en pa is blij met de mooie oplossing. De volgende morgen wordt hij wakker in het ziekenhuis met een gigantische pijn in zijn kruis! Als hij opkijkt, ziet hij zijn gezin om hem heen staan. "Wat is er gebeurd?" vraagt hij.

Waarop één van de kinderen antwoordt: "We wilden met je vogeltje spelen, maar die begon te spugen, dus hebben we hem de nek omgedraaid, zijn eieren kapot getrapt en zijn nest in de fik gestoken."





Geplaatst op 26 februari 2017 17:53 en 28 keer bekeken

