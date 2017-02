informatie.

Het Boeddhisme

Het boeddhisme is anders dan de andere grote godsdiensten. Het kent namelijk geen god. Het boeddhisme begon met Boeddha, een Indiase prins, die 2500 jaar geleden de antwoorden vond op belangrijke levensvragen. Veel mensen in India waren het met hem eens. Ze werden boeddhisten. Nu zijn er 400 miljoen boeddhisten op de wereld. De meesten wonen in Zuidoost-Azië. Nederland telt er 150 duizend. Het boeddhisme is bij veel westerse mensen populair omdat het een vreedzame godsdienst is. Het gaat erom hoe je als mens leeft. Dat je verdraagzaam bent en goed voor elkaar en voor dieren.

Het wiel met de acht spaken

Boeddha heette eigenlijk Siddharta Gautama. Als prins kende hij alleen het luxe paleisleven. Op 29-jarige leeftijd verliet hij het paleis en toen zag hij het lijden van de arme mensen in zijn land. Siddharta vroeg zich af waarom het leven zo moeilijk was. Lange tijd dacht hij na over deze en andere vragen. Hij las veel boeken en leefde heel eenvoudig. Na zes jaar wist hij de antwoorden nog niet. Toen ging hij onder een bodhiboom zitten en dacht hij nog 49 dagen na. Onder die vijgenboom kreeg hij een helder inzicht. Hij vond de antwoorden op zijn vragen en voelde zich heel gelukkig. Die toestand wordt de verlichting genoemd. Siddharta werd 'Boeddha'. Dat betekent 'de verlichte'.

Boeddha wilde iedereen vertellen wat hij ontdekt had. Om het beter te kunnen uitleggen, tekende hij vaak een wiel met acht spaken in het zand. 'Het leven is als een wiel', zei hij. 'Het gaat rond en begint steeds opnieuw. De dood is niet het einde. Je ziel wordt telkens opnieuw geboren in steeds een ander lichaam. Dat heet wedergeboorte of reïncarnatie.'

Een boeddhistische tempel heet een stoepa. De meeste stoepa's zijn ouder dan tweeduizend jaar. Binnenin ligt een beetje as van Boeddha of een andere leermeester.

Boeddha vond ook het antwoord op de vraag waarom sommige mensen het zo goed hadden en anderen zo veel verdriet en armoede. Dat had volgens hem te maken met je karma. Karma zijn alle daden uit je hele leven bij elkaar. Goede daden geven goed karma, daardoor krijg je het in je volgende leven beter. Leef je slecht en verzamel je slecht karma, dan krijg je na je wedergeboorte een slecht leven. 'Om zo goed mogelijk te leven', zei Boeddha, 'moet je het achtvoudige pad volgen.' Symbool daarvoor zijn de acht spaken in het wiel.

Enkele van die acht stappen zijn: goed nadenken, goede bedoelingen hebben, je goed concentreren, goede daden doen. Wie het achtvoudige pad helemaal goed volgt, wordt net als Boeddha verlicht. Pas dan stopt het wiel van de wedergeboorte en bereik je het nirvana.

Boeddha wordt vaak zittend afgebeeld, maar er zijn ook beelden waarbij hij ligt. Toen hij tachtig jaar was, ging Boeddha op zijn zij liggen en stierf hij met een glimlach op zijn gezicht.

Toen Boeddha stierf, had hij het nirvana bereikt.

Voor boeddhisten is mediteren belangrijk. Je concentreert je dan op je eigen gedachten om jezelf en de dingen goed te leren kennen. Vooral de monniken in de kloosters mediteren veel. In boeddhistische landen heeft elke plaats een klooster. Overal zie je monniken lopen en bedelen. In ons land hebben boeddhisten gewoon een baan.

Op boeddhistische afbeeldingen zie je vaak een lotusbloem. Die bloem is het symbool van de mens. Je ziet vaak mensen mediteren met gekruiste benen. Dat wordt ook wel de lotushouding genoemd.

Een feest dat door alle boeddhisten wordt gevierd, is Vesak of Boeddhadag. Dat vrolijke feest wordt altijd gehouden bij volle maan in de maand mei. De boeddhisten versieren dan de huizen met bloemenkransen en lichtjes. Dat licht herinnert natuurlijk aan prins Siddharta, die de verlichte werd.