Deze is best een beetje erg....

DE VROUW BELEDIGEN !!! maar ze slaat terug !!!

Een familie zit gezamenlijk aan tafel, plots vraagt de zoon aan zijn vader: “Papa, hoeveel soorten borsten zijn er?” De vader is door de vraag eerst even in de war, maar antwoordt dan: “Nou zoon, er zijn 3 soorten borsten. In hun jaren “20 zijn de borsten van een vrouw als meloenen: rond en mooi stevig. In hun jaren “30, “40 en “50, ze zijn als peren: Nog steeds lief, maar de zwaartekracht heeft er effect op. Vanaf 60 jaar ze zijn ze niets meer dan uien.” – “Uien?”, vraagt de zoon ​​verbaasd. “Ja, uien.. als je er alleen al over denkt maken ze je aan het huilen!” De vrouw en dochter horen dit verhaal en zijn woedend. Vervolgens vraagt de dochter: -“Mam, hoeveel soorten penissen zijn er?” De moeder glimlacht en zegt: “Nou schat, een man en zijn penis gaan door drie fasen: In zijn jaren “20 is zijn apparaat als een eik: in alle weersomstandigheden standvastig en vastberaden. In zijn jaren “30, “40 en “50, is hij als een berk: Iets buigzamer, maar nog steeds heel bruikbaar. Maar dan, in zijn jaren “60, is hij net als een kerstboom.” – “Een kerstboom!?”, zegt de dochter. “Ja! Omdat hij dan vanaf de wortel dood is en de ballen alleen nog maar decoratie zijn!”















Geplaatst op 01 maart 2017

