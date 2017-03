Andere artikelen







Boudewijn de Groot Testament.







Boudewijn de Groot - Testament Na 22 jaren in dit leven

Maak ik het testament op van mijn jeugd

Niet dat ik geld of goed heb weg te geven

Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd

Maar ik heb nog wel wat mooie idealen

Goed van snit hoewel ze uit de mode zijn

Wie ze hebben wil die mag ze komen halen

Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn



Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren

Laat ik met plezier 't address na van mijn kroeg

Waar 'k teveel dronk om een vrouw te imponeren

En daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg

En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen

Die wel-opgevoed en zeer verstandig zijn

En waarmee je dus geen donder cunt beginnen

Maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein



Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen

Wel wat kinderlijk maar ach ze zijn zo diep

Ik behoorde immer tot die groep van mensen

Voor wie 't geluk toch altijd harder liep

Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen

Om verliefd te worden op een meisjeslach

Zelf ben ik helaas een keer teveel bedrogen

Maar wie het eens proberen wil die mag



M'n vriendinnetje ik laat jou alle nachten

Dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort

Maar onthoudt dit wel ik zal geduldig wachten

Tot ik lach omdat jij ook belazerd wordt

En de leraar die mij altijd placht te dreigen

Jongen jij komt nog op het verkeerde pad

Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen

Dat wil zeggen hij heeft toch gelijk gehad



Voor mijn ouders is het album met de plaatjes

Die zo vals getuigen van een blijde jeugd

Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes

Die een kind opvoeden in eer en deugd

En verder krijgen z'alle dwaze dingen

Terug die ze mij teveel geleerd hebben die tijd

Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen

Groot te worden zonder diep berouw en spijt



En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden

Maar die hebben al genoeg van mij gehad

Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden

Alle drank die ze van mij hebben gejat

Verder niets er zijn alleen nog een paar dingen

Die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft

Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen

Die neem je mee zolang je verder leeft

